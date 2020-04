Čoraz viac ľudí používa namiesto jazdy vlakom alebo autobusom známu aplikáciu na zdieľanie spolujazdy. Aj vy s ňou máte skúsenosť?

Prichádza víkend. V hlavnom meste sa začína po piatkovom olovrante ľahšie dýchať, aspoň čo sa dopravy týka. Tisícky ľudí sa vracajú do svojich rodných krajov, do všetkých kútov Slovenska. Zresetovať mozgy a nabiť batérie pre ďalšie excelentné výkony. Veď idem raz za čas aj ja, som predsa srdcom východniar.

Ešte pár dní pred štartom nahodím do appky termín jazdy, nech vezmem niekoho do auta. Veď bude sranda a aspoň rýchlejšie ubehne cesta. A samozrejme, znížim si náklady za jazdu, ktoré nie sú ani zďaleka zanedbateľné. O hodinu nato mi píše Iva: „Matej, ty ideš domov a ani sa neozveš?“ „Jasné, že idem Ivuš, máš to rezervované tam aj späť“. Do večera sa ozvú ďalší dvaja a už som plný. Pravidelný scenár.

S aplikácou Bla Bla Car pracujem už dlhodobo a spoznal som prostredníctvom zdieľaných spolujázd veľmi veľa skvelých ľudí. Niektorých si pri opakovaných jazdách ani nepamätám, oni mňa však áno. Z viacerých sa však stali veľmi dobrí priatelia a sme v kontakte dodnes. Veľké uznanie tomu, kto túto skvelú vec vymyslel.

Aby však nebolo všetko ako z rozprávky, nájdu sa aj atypickí klienti. Teda oni si myslia, že sú klienti. Zjavne nepochopili kontext tejto služby. Myslia si, že zdieľaná spolujazda je inovatívna taxislužba. Príď si po mňa na Saratovskú 10, veď ja si za to platím. No nie moja zlatá. Ja ponúkam jazdu z bodu A do bodu B. A ty máš iba dve možnosti. Buď ju využiješ, alebo nevyužiješ. Reagujem pokojne a slušne. Ufrflaným tónom s náznakmi arogancie sa dozvedám, že iní s tým problém nemajú a jej sa nechce ťahať kufor „až“ k Polusu. Opäť slušne navrhnem, že za príplatok ju viem vyzdvihnúť na adrese. Zamietnuté. 2 eurá mi slečna nedá, to by sa nedoplatila. Radšej si vezme taxík a zaplatí 7. Mešká 9 minút. Má šťastie, riadim sa toleranciou dochvíľnosti – 10 minút a dosť.

Pýtam sa sám seba. Robím niečo zlé, keď ponúkam ľuďom odvozy za smiešne peniaze a tí nie sú ochotní iba akceptovať vopred dohodnuté miesto a presný čas štartu? Prečo s tým väčšina ľudí problém nemá, a poniektorí áno? Je vážne tak ťažké pochopiť, že pred stovkami kilometrov cesty nemá šofér proste chuť ďalšiu hodinu vyzdvihovať ľudí v dopravných špičkách? Len pre ich nepochopenie kontextu Bla bla caru, prípadne ich pohodlnosť?

Na tieto otázky som dodnes nedostal adekvátne odpovede. Aj preto som dlho používanú aplikáciu začal využívať už pomenej. Zistil som, že viac ma baví jazda osamote. Je to pre mňa maximálna psychohygiena pri vypeckovanej hudbe a kávičke na každej druhej pumpe. Dokonalý zážitok a reset, a to ešte nezačal víkend. No dobre, občas vezmem aj Ivu a ďalších skvelých ľudí, ktorí sa sami ozvú, keď vedia o mojich plánovaných cestách naprieč našim čarovným Slovenskom. S nimi je tá cesta o inom a dokonca akceptujú aj moje kávičky na každej druhej pumpe.