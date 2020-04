Biela sobota

Čo tak urobiť si Veľkú noc ako pánko, aj napriek tomu, že súčasná pandémia to niekomu z nás nedovoľuje?

Je vážne toto obdobie až tak tragickým a nepriaznivým? Isteže, z každej strany sa na nás valia katastrofické scenáre predstavujúce koniec sveta, konské dávky pesimizmu a k tomu si naša nová vláda „dovolí“ zakázať nám navštevovať svoje rodiny počas veľkonočných sviatkov. No bodaj by Vás šľak trafil. Ja budem tento rok bez hrudky, domácej klobásky a neoblejem všetky ženy v našej rodine? Namiesto toho budem zatvorený v mojom malom prenajatom byte a ako veľkonočné menu si servírovať zas tie ovsené vločky? Ešte horší scenár...

Už ako malé neposlušné chlapčisko, vyrástajúce v malej dedinke pri poľských hraniciach, som sa neskutočne tešil na prichádzajúce sviatky jari a všetko s tým súvisiace. Mojou najväčšou motiváciou bolo to, že som počas veľkonočného pondelka mohol oblievať ženy všetkých vekových kategórii v našej obci, pekne každý dom po poradí, nech je čím viac zarobené. Výslužky boli naozaj štedré, a spomínam, ako som si za „vyšibané“ lóve raz kúpil nový walkman. To bola frajerina, čo ti poviem. Staré babky sa vždy báli vody a radšej priplatili viac, len aby neostali mokré. Alebo možno nám chceli iba vyčariť väčší úsmev na tvári, veď sú sviatky nie? Pribúdajúcim vekom prichádzali nové priority, a namiesto peňazí sa v rámci veľkonočnej výslužky nalievali kvalitné destiláty. Takže viete si predstaviť aj tú „výplatu“, keď som sa vrátil domov z oblievačky, občas ani nie po vlastných.

Keď som sa pred niekoľkými rokmi presťahoval do hlavného mesta, stovky kilometrov od milovaného domova, začal som tieto sviatky vnímať trošku ináč. Samozrejme, s ešte väčším očakávaním a nadšením, ale namiesto oblievačky a výslužiek som sa začal viac tešiť na svoju rodinu, na veľkonočné menu pripravené mojou mamou do posledného detailu, na ostrý domáci chren, hrudku a úžasnú atmosféru domova pri veľkonočných raňajkách. Nevedel som si predstaviť, že by som počas týchto sviatkov musel ostať v Bratislave, jednoducho taká možnosť neexistovala.

A predsa tento rok prišla. Úplne nečakane. Po dvojtýždňovom nahováraní si, že vezmem si rúško, veď čo sa môže stať, nesmiem predsa porušiť moje životné tradície. Čo by to boli za sviatky, kebyže nie som doma. To bude iná depresia, ak odignorujem Veľkú noc len kvôli nejakému trápnemu vírusu čínskeho pôvodu. Lebo vraj čo pochádza z Číny, je iba šmejd. Dosť.

Rozhodol som sa, že ak chcem tieto tradície zachovávať aj ďalšie roky, tento rok si spravím Veľkú noc v inom štýle. Nebudem súčasťou stáda ovečiek, ktoré deň pred celoštátnym zákazom vyčkávali v dopravných zápchach smerujúcich z hlavného mesta, len aby sa najedli domácej hrudky. Rozhodol som sa, že budem zodpovednejšou ovcou a domácu hrudku si spravím prvýkrát sám. Poruším svoje kalorické tabuľky a pripravím si rovnaké menu, aké sa servíruje iba doma. Vrátane slaniny. Dnes je biela sobota, vonku nádherne svieti jarné slnko a vtáčiky hlásia príchod tepla. Pri šálke silnej kávy si v hlave spisujem zoznam, čo všetko ešte dokúpiť a brutálne si túto atmosféru užívam. Pôjdem si zašportovať do prírody a sviatky si vychutnám naozaj v dobrej náladičke. Aj počas týchto sviatkov budem v spojení s rodinou a priateľmi, avšak tento rok iba tom digitálnom. Veď o tom to je, byť s ľuďmi, na ktorých Vám záleží, vychutnať si sviatky v pohode a namiesto strachu z neznámeho byť vďačný za toto, čo máme. A veru, máme toho ozaj dosť, len o tom nevieme. Lebo ak niekto nie je vďačný za to čo má, nebude nikdy vďačný ani za to, čo dostane. Dosť bolo múdrosti, idem robiť hrudku. Držím si palce.

Happy Easter